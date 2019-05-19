Украинская независимость и наша свобода оплачены слишком дорогой ценой. Мы должны об этом помнить, - Порошенко

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Украинская независимость и наша свобода оплачены слишком дорогой ценой. Мы должны об этом помнить, вглядываясь и в прошлом, и в день завтрашний. Многонациональные захоронения "Быковнянских могил" красноречиво напоминают нам, что разрушительная волна антигуманистической политики еще в прошлом веке вышла за рамки национальных или иных общественных групп, уничтожая на своем пути жизни и судьбы ни в чем не повинных людей", - сказал президент.

Порошенко подчеркнул: "Совместными усилиями международного сообщества должны быть обеспечены гарантии недопущения реванша тоталитарных режимов теперь и в будущем. Это - наша консолидированная ответственность перед потомками. Это будет наиболее достойным уважением памяти тех, чьими жизнями оплачено наше мирное настоящее. За цивилизационный прогресс, за возможности строить мировое пространство с открытыми границами, за право современного человека свободно и успешно развиваться".

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Президент отметил, что точных данных о количестве жертв Быковнянского леса нет до сих пор. "По данным ученых, речь может идти о 30-35 тысячах погибших, по некоторым оценкам - до 100 тыс. Украинская интеллигенция, государственные и религиозные деятели, жертвы так называемых чисток, бывшие военнопленные, представители польского, немецкого, болгарского, литовского и многих других народов - перечень категорий людей, которые нашли здесь свой последний покой, очень длинный ", - сказал Порошенко.

Глава государства объявил минуту молчания в память о жертвах политических репрессий.

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"Вечная память всем жертвам репрессий, похороненным в Быковнянском лесу. Вечная память тем, кто похоронен в других местах расстрелов в Украине и за ее пределами", - сказал Порошенко.