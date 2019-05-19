Герой АТО, участник "Игр Непокоренных" десантник Калитюк женился. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Форпост.

Сергей Калитюк - украинский десантник, младший сержант Вооруженных сил Украины, участник российско-украинской войны.

19 июня 2014 года в 4:00 началась военная операция, целью которой было выдвижение в глубину территории, уничтожение укреплений боевиков в районе пгт Ямполь и освобождение населенных пунктов. Из Красного Лимана отправились подразделения десантников, которым была поставлена ​​задача взять штурмом укрепленный блокпост "Марс" российско-террористических группировок, провести "зачистку" в пригороде Ямполя, захватить и удерживать ключевые точки, в частности мост через Северский Донец.

На рассвете силы сводного штурмового отряда десантников вышли выполнять задачи при поддержке артиллерии. Первый штурм был неудачным, - десантники попали в засаду. Террористы пропустили две машины колонны и взорвали на управляемом фугасе третью - машину управления 1В119 "Реостат". В результате взрыва командир батареи Роман Прищепа получил ранение в шею, механику-водителю Антону Воленко оторвало руку, старший сержант Максим Коваль получил осколочные ранения, остальные - контузии.

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Младший Сержант Калитюк получил контузию, но спрыгнул с машины в сторону лесополосы и начал вести бой. Во время боя Калитюк получил одну пулю в голову (повредив череп), над левым глазом, и несколько пулевых ранений в спину, отнялись ноги. Четыре 9-мм пули повредили правую лопатку, пробили легкое, печень, лимфоузел, ребра, задели позвоночник.

26 июля 2014 года за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, Калитюк был награжден орденом "За мужество" III степени.

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