Стала известна программа инаугурации Зеленского 20 мая

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Так, согласно программе, в 10.00 Зеленский примет участие в Торжественном заседании Верховной Рады Украины по случаю принесения присяги Президентом Украины Украинскому народу.

С 11.05 до 11.20 в Мариинском дворце у него запланировано участие в церемонии представления командующих видами Вооруженных сил Украины и в церемонии поднятия Государственного Флага Украины.

С 11.20 до 11.50 Президент Зеленский и Елена Зеленская будут приветствовать глав иностранных делегаций в Мариинском дворце.

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Затем, до 13.30 глава государства будет принимать глав иностранных делегаций по случаю вступления в должность Президента Украины. А с 14.30 у него запланированы двусторонние встречи с главами иностранных делегаций в Администрации Президента Украины.

Напоминаем, Верховная Рада назначила инаугурацию новоизбранного президента Владимира Зеленского на понедельник, 20 мая.

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