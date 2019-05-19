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19.05.19 17:21

Украина направила ноту Египту из-за задержания танкера Sea Shark с 17 украинцами на борту

Посольство Украины в Арабской Республике Египет направило ноту египетскому МИД с требованием пояснить ситуацию по удержанию флотом Египта грузового танкера с нефтью Sea Shark, на борту которого находятся 17 украинских моряков.

танкер

Об этом сообщил заместитель директора Департамента консульской службы Василий Кирилич, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Посольством Украины направлена ноту МИД Египта с требованием предоставить разъяснения относительно ситуации, которая сложилась, а также разрешение на посещение судна консульскими должностными лицами", - сказал Кирлич.

По его словам, украинский МИД также поручило Посольству Украины в АРЕ безотлагательно провести комплекс мероприятий по урегулированию сложившейся ситуации.

Данное дело находится на особом контроле Департамента консульской службы.

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Капитан танкера Виталий Нестеренко 18 мая сообщил, что египетский флот удерживает грузовой танкер с нефтью Sea Shark, на борту которого находятся 17 украинских моряков. По его словам, жизнь экипажа под угрозой, их фактически взяли в заложники представители египетского флота, которые настаивают на незаконной разгрузке танкера.

Танкер, загруженный 1,1 млн баррелей сырой нефти, сейчас находится на якоре в районе популярного египетского курорта Айн-Сохна, однако его собираются переместить в неизвестный капитану терминал. Капитан Нестеренко призвал донести его сообщение в Интерпол, ИМО, МОТ, ООН и другие соответствующие организации.

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