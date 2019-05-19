С начала суток враг четыре раза нарушил режим прекращения огня, потерь нет, - пресс-центр ООС

Как уточняют в пресс-центре Операции Объединенных сил, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" враг открывал огонь из вооружения боевых машин пехоты, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов (вблизи Новгородского) и из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия (у Водяного), передает Цензор.НЕТ.
Кроме того, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" враг обстрелял позиции Объединенных сил из минометов калибра 82 мм (вблизи Золотого-4) и крупнокалиберных пулеметов (у Золотого-4 и Новогригорьевки).
"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - говорится в сообщении пресс-центра.
Напомним, 18 мая на Донбассе ранены четыре воина, два наемника РФ уничтожены, террористы 18 раз обстреляли позиции ВСУ.