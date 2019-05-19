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19.05.19 19:57

Госминистр по делам ООН Великобритании Ахмад приедет на инаугурацию Зеленского, - посольство

Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии на инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского представит государственный министр по делам Содружества и Организации Объединенных Наций Тарик Ахмад.

Госминистр по делам ООН Великобритании Ахмад приедет на инаугурацию Зеленского, - посольство

Об этом сообщили в Twitter посольства Украины в Великобритании, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы благодарны за решение правительства Соединенного Королевства отправить высокопоставленного министра Тарика Ахмада на инаугурацию президента Зеленского 20 мая", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стала известна программа инаугурации Зеленского 20 мая

Госминистр по делам ООН Великобритании Ахмад приедет на инаугурацию Зеленского, - посольство 01

Напомним, инаугурация состоится в 10:00 понедельника, 20 мая, в зале Верховной Рады.

Владимир Зеленский пригласил украинцев прийти утром в понедельник в Мариинский парк, что в центре Киева, откуда он направится на инаугурацию в Раду.

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