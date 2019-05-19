С воином 79-й ОДШБр Василием Джусом, погибшим на Донбассе, простились в Ивано-Франковске. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Галицький кореспондент", похоронят Героя завтра, 20 мая, в родном селе Букачевцы Рогатинского района Ивано-Франковской области.

Василий Богданович Джус родился 25 сентября 1974 года. С 2018 года находился на фронте.

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Был прапорщиком, военнослужащим 114-й бригады тактической авиации воздушного командования "Запад", был командирован в зону Операции Объединенных сил на должность наводчика в 79-м отдельную десантно-штурмовую бригаду, и погиб 16 мая во время ведения боя с наемниками РФ вблизи поселка Водяное Волновахского района Донецкой области от смертельного осколочного ранения, полученного в результате минометного обстрела наших позиций.

У него остались мать и дочь.





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