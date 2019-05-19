Желаю успехов в выполнении возложенных обязательств и уверяю, что ООН готово в этом поддерживать, - Гутерреш написал Зеленскому. ДОКУМЕНТ

Об этом говорится в копии письма на имя новоизбранного президента Владимира Зеленского от 13 мая, которое есть в распоряжении украинских журналистов, аккредитованных при ООН, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Хочу выразить мои искренние поздравления и наилучшие пожелания в связи с вашим избранием на должность президента Украины", - говорится в документе.

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Генсек ООН выразил убеждение, что при президентстве Зеленского Украина и в дальнейшем будет иметь "отличные отношения" с ООН. По его словам, координатор системы ООН в Украине, как и вся местная команда организации, готовы оказывать всестороннюю поддержку в воплощении Украиной Целей устойчивого развития ООН до 2030 года, а также способствовать проведению реформ.

"Пользуясь случаем, хочу выразить полную поддержку ООН важнейших усилий Нормандской четверки, Трехсторонней контактной группы в Минске и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в разрешении конфликта на востоке Украины. Призываю все стороны оживить дипломатические усилия в духе конструктивного диалога, с целью воплощения Минских договоренностей", - добавил он.

Гутерреш в очередной раз подчеркнул, что Организация Объединенных Наций признает суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины в рамках международно признанных границ.

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"Желаю вам всяческих успехов в выполнении возложенных на вас обязательств и уверяю, что ООН готово вас в этом поддерживать", - отметил генсек ООН.