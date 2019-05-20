Марчук не будет представлять Украину в ТКГ

Об этом он сообщил в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Друзья, должен сообщить вам новость. Сегодня, 19 мая 2019, я прекратил свою четырехлетнюю волонтерскую деятельность в Минском процессе", — написал он.

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Напомним, президент Украины Петр Порошенко распорядился назначить Евгения Марчука представителем Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе в ноябре 2011 года. Тем же распоряжением был уволен от исполнения данной обязанности второй президент Украины (1994-2005) Леонид Кучма.

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