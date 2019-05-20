Партия "Голос" будет полностью состоять из людей, среди которых нет действующих народных депутатов, - Вакарчук. ВИДЕО

Об этом он заявил в интервью ТСН.Тиждень, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Я считаю, если избирательное законодательство не будет изменено перед парламентскими выборами, хотя я считаю, что это очень важно, но я так чувствую, что в тех, от кого это зависит - и у новоизбранного президента, и у парламента есть разные мнения по этому поводу. Если будет старая система выборов, то мы не ожидаем от этой системы настоящих изменений. И мы будем делать их сами. Поэтому наш список, и я буду это предлагать, партия должна полностью состоять из людей, среди которых нет действующих народных депутатов. Это очень важно, чтобы люди понимали, что мы предлагаем новые кардинальные решения, которые другие еще никогда не предлагали", - сказал Вакарчук.

Те народные депутаты, у которых могут совпадать взгляды с Вакарчуком и его командой, по словам певца, смогут с успехом "убедить своего избирателя по результатам их работы в течение пяти лет".

Отвечая на вопрос, планирует ли он сотрудничать с новоизбранным президентом Владимиром Зеленским, он уклонился от прямого ответа. "У нас новоизбранный президент, завтра он станет действующим президентом. Президент - это символ страны, и каждый нормальный гражданин, в частности те, кто как я, собираются в политику и менять страну, желают успеха президенту", - сказал Вакарчук.

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Напомним, 16 мая Вакарчук объявил об участии своей партии "Голос" на выборах в Верховную Раду. Музыкант также представил нескольких первых членов команды.