Адвокатов не пускают к военнопленным морякам в "Лефортово", - Полозов

Об этом в сообщил адвокат Николай Полозов на своей facebook-странице, информирует Цензор.НЕТ.
"Администрацией СИЗО "Лефортово" допущена ситуация при которой крайне затруднен доступ адвокатов для конфиденциального общения и работы с подзащитными", - написал защитник, подчеркнув, что в отношении военнопленных украинских моряков эти обстоятельства являются нарушением статьи 105 III Женевской конвенции.
Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.
В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".
В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.
30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", 3 раненых - в "Матросскую тишину".
Срок досудебного следствия по делу был продлен до августа 2019 года.