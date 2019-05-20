В связи с инаугурацией Зеленского по ряду улиц Киева будет ограничено движение транспорта. СПИСОК

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА, соответствующая схема ограничения движения утверждена Главным управлением Национальной полиции Украины в городе Киеве.

Итак, 19 мая с 7:00 до завершения мероприятий будет частично ограничено движение транспорта на улице Липской (от улицы Михаила Грушевского до улицы Институтской), а также 20 мая из 06:00 до окончания праздничных мероприятий будет временно ограничено движение на ряде улиц: проспект Бажана (от Харьковской площади до Южного путепровода); Надднепрянское шоссе (от Южного путепровода до моста Патона); Набережное шоссе (от моста Патона до Днепровского спуска); Днепровский спуск (от Набережного шоссе до Парковой дороги); аллея Героев Крут (от площади Андрея Первозванного до площади Славы); улица Ивана Мазепы (от площади Славы до станции метро "Арсенальная"); улица Михаила Грушевского (от улицы Московской до Петровской аллеи); Парковая дорога (от улицы Михаила Грушевского до аллеи Героев Крут); улица Шелковичная (от улицы Михаила Грушевского до улицы Бассейной); улица Круглоуниверситетская (от Бессарабской площади до улицы Лютеранской); улица Лютеранская (от улицы Шелковичной до улицы Крещатик); улица Архитектора Городецкого (от улицы Крещатик до улицы Ольгинской);

улица Ольгинская (от площади Ивана Франко до улицы Институтской); улица Институтская (от улицы Крещатик до Крепостного переулка); Крепостной переулок (от улицы Михаила Грушевского до улицы Институтской); улица Липская (от улицы Михаила Грушевского до улицы Пилипа Орлика); улица Садовая (от улицы Михаила Грушевского до улицы Институтской); улица Пилипа Орлика (от улицы Шелковичной до улицы Академика Богомольца); улица Академика Богомольца (от улицы Пилипа Орлика до улицы Пилипа Орлика).



Схема: сайт КГГА

Дополнительно предусмотрены временные ограничения движения на проспекте Николая Бажана, Южном мостовом переходе, Надднепрянском шоссе (от Южного моста до моста Патона), Набережном шоссе (от моста Патона до Днепровского спуска) с 6:00 20 мая до окончания мероприятий.

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Кроме того, в связи с проведением торжественного заседания Верховной Рады 20 мая в 10:00, посвященного принесению присяги украинскому народу новоизбранным Президентом Украины Владимиром Зеленским соответствующие службы КГГА с 6:00 обеспечат дежурство бригад скорой помощи на территории правительственного квартала.

Также 20 мая будут внесены изменения в работу автобусных маршрутов №№ 24, 62, 55.