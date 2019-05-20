Враг за сутки 11 раз атаковал позиции ОС, один украинский воин ранен, ликвидирован один террорист, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

По данным штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник девять раз обстрелял позиции Объединенных сил:

- из артиллерийских систем калибра 100 мм, зенитных установок ЗУ-23-2 и автоматических станковых гранатометов - вблизи населенного пункта Троицкое;

- дважды из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов - в районе населенных пунктов Павлополь и Чермалык;

- дважды из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи населенных пунктов Марьинка и Красногоровка;

- из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - возле н.п. Лебединское;

- дважды из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - возле города Авдеевка и села Водяное;

- из крупнокалиберных пулеметов - возле населенного пункта Новогригорьевка.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников были обстреляны дважды:

- из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов - вблизи населенного пункта Золотое-4;

- из вооружения боевых машин пехоты, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - возле населенного пункта Новгородское.

"Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Отмечается, что на каждый обстрел противник получил адекватный ответ", - сказано в сообщении.

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По данным разведки Объединенных сил, 19 мая один оккупант был уничтожен, еще один - ранен.

С начала текущих суток враг дважды обстрелял наши позиции в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток":

- из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - вблизи населенного пункта Гнутово;

- из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия - возле села Старогнатовка.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - сообщили в штабе.

Отмечается, что на каждый обстрел противника украинские подразделения дали адекватный ответ, потери врага уточняются.

"Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - добавили в пресс-центре ОС.



