Враг за сутки 11 раз атаковал позиции ОС, один украинский воин ранен, ликвидирован один террорист, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.
По данным штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник девять раз обстрелял позиции Объединенных сил:
- из артиллерийских систем калибра 100 мм, зенитных установок ЗУ-23-2 и автоматических станковых гранатометов - вблизи населенного пункта Троицкое;
- дважды из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов - в районе населенных пунктов Павлополь и Чермалык;
- дважды из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи населенных пунктов Марьинка и Красногоровка;
- из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - возле н.п. Лебединское;
- дважды из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - возле города Авдеевка и села Водяное;
- из крупнокалиберных пулеметов - возле населенного пункта Новогригорьевка.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников были обстреляны дважды:
- из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов - вблизи населенного пункта Золотое-4;
- из вооружения боевых машин пехоты, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - возле населенного пункта Новгородское.
"Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Отмечается, что на каждый обстрел противник получил адекватный ответ", - сказано в сообщении.
По данным разведки Объединенных сил, 19 мая один оккупант был уничтожен, еще один - ранен.
С начала текущих суток враг дважды обстрелял наши позиции в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток":
- из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - вблизи населенного пункта Гнутово;
- из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия - возле села Старогнатовка.
"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - сообщили в штабе.
Отмечается, что на каждый обстрел противника украинские подразделения дали адекватный ответ, потери врага уточняются.
"Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - добавили в пресс-центре ОС.