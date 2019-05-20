Совбез ООН сегодня проведет заседание по языковому закону Украины

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил спикер постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия инициирует заседание Совбеза ООН в связи с принятием Радой Закона об украинском языке

Отмечается, что заседание начнется в 22:00 по киевскому времени.

Как сообщалось, 25 апреля Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о языке. Поправки к документу парламентарии рассматривали на пленарных заседаниях почти два месяца - с 28 февраля.

15 мая президент Украины Петр Порошенко подписал языковой закон, отметив его исключительную сбалансированность.