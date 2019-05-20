Настоящие изменения делаются в парламенте, - Вакарчук объяснил, почему не пошел в президенты

Лидер новосозданной партии "Голос", фронтмен группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук не принимал участия в выборах президента Украины, потому что вопросы благосостояния украинцев и борьбы с коррупцией решаются в Верховной Раде. Об этом он заявил в интервью телеканалу "1+1", опубликованном 19 мая, передает Цензор.НЕТ.



"Я считаю, что сегодня то место, где делаются настоящие изменения, которые касаются украинских граждан, что касается их благосостояния, что касается борьбы с коррупцией, свободной экономики – все это происходит в парламенте. Поэтому я не колеблясь принял решение идти на выборы в парламент", – отметил он.



Вакарчук добавил, что его политическая сила планирует прийти в украинскую политику "всерьез и надолго".

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Вакарчук верит в успех своей политической силы, хотя согласно опубликованному накануне создания партии рейтингу ее поддержка не была высокой.



"Во-первых, не было такой партии, когда эти рейтинги измеряли. Во-вторых, я очень хорошо знаю, что такое начинать с маленькой студенческой рок-группы, про которую никто не знает. Я знаю, что это трудная, долгая и настойчивая дорога, но мы к ней готовы. Я уверен, что если мы будем искренними, если мы будем четко доносить свои месседжи, свою идеологию и свои убеждения избирателям, то они нас обязательно поддержат", – заявил он.



Музыкант добавил, что его партия будет отстаивать интересы украинских граждан, европейский выбор, равенство людей перед законом, свободную экономику без олигархов и подотчетность власти гражданам.



"Эти пять простых пунктов для нас прямо как заповеди. Мы будем стараться их выполнять и делать все необходимое", – подытожил Вакарчук.

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