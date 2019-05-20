Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
20.05.19 09:16

Порошенко уволил Ковальчука с должности первого замглавы АП

Петр Порошенко уволил Виталия Ковальчука с должности первого замглавы Администрации Президента Украины.

ковальчук

Президент Украины Петр Порошенко уволил Виталия Ковальчука с должности первого заместителя главы Администрации Президента Украины. Соответствующий указ датирован 19 мая, передает Цензор.НЕТ.

"Уволить Ковальчука Виталия Анатольевича с должности первого заместителя главы Администрации Президента Украины согласно поданному заявлению", – сказано в тексте указа.

Еще одним указом Порошенко освободил Ковальчука от обязанностей представителя президента при Кабинете Министров Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Опубликован указ об увольнении секретаря СНБО Турчинова

Ковальчук был первым заместителем Администрации Президента с декабря 2014 года. 

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100