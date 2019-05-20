Порошенко уволил Ковальчука с должности первого замглавы АП

Президент Украины Петр Порошенко уволил Виталия Ковальчука с должности первого заместителя главы Администрации Президента Украины. Соответствующий указ датирован 19 мая, передает Цензор.НЕТ.



"Уволить Ковальчука Виталия Анатольевича с должности первого заместителя главы Администрации Президента Украины согласно поданному заявлению", – сказано в тексте указа.



Еще одним указом Порошенко освободил Ковальчука от обязанностей представителя президента при Кабинете Министров Украины.

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Ковальчук был первым заместителем Администрации Президента с декабря 2014 года.