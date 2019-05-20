Зеленский принес присягу украинскому народу и вступил в должность Президента Украины

Как сообщает Цензор.НЕТ, глава Конституционного суда Украины Наталия Шаптала пригласила на трибуну новоизбранного президента, вручила ему текст присяги украинскому народу, определенный Конституцией Украины.

Зеленский, положив руку на Пересопницкое Евангелие и Конституцию, провозгласил присягу украинскому народу, подписал ее текст и передал главе Конституционного суда Украины.

На украинском языке текст присяги звучал так: "Я, Володимир Зеленський, волею народу обраний Президентом України, заступаючи на цей високий пост, урочисто присягаю на вірність Україні. Зобов'язуюсь усіма своїми справами боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо Вітчизни і добробут Українського народу, обстоювати права і свободи громадян, додержуватися Конституції України і законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників, підносити авторитет України у світі".

После принесения присяги глава Конституционного суда Украины Наталия Шаптала объявила о том, что новоизбранный президент Украины принял присягу украинскому народу в соответствии со статьей 104 Конституции Украины и вступил в должность.

Глава ЦИК вручила новоизбранному президенту удостоверение президента Украины, а глава КС Украины вручила ему официальные символы власти президента Украины: булаву, гербовую печать и знак в виде орденской цепи.

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