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20.05.19 10:40

Порошенко: Я горжусь 5 годами своего президентства. Я вывел Украину в новую эру свободы и демократии

Петр Порошенко заявил, что гордится 5 годами своего президентства.

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Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в интервью Порошенко немецкому Welt.

"Я горжусь своими 5 годами президентства. В это время мы в Украине провели больше реформ, чем за четверть века до этого. И я этим горжусь, что защитил Украину от российской агрессии. Конечно, реформы иногда являются болезненными, и будучи политическим лицом нужно быть готовым, платить за это персональную цену. Я рассматриваю состоявшиеся выборы не как поражение. И этим я еще больше горжусь, что утвердил в Украине новую демократическую традицию. Эти выборы были свободными и честными, в которых победил мой оппонент, и я его с этим поздравил", - сказал Порошенко.

Вместе с тем пятый президент Украины отметил, что вывел страну в новую эру свободы и демократии.

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"Я могу с гордостью сказать, что мою страну я вывел в новую эру свободы и демократии в соответствии с европейскими стандартами", - добавил он.

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