Наша первейшая задача - прекратить огонь на Донбассе, - Зеленский. ВИДЕО

"И наша первейшая задача - прекращение огня на Донбассе. Меня часто спрашивали, на что вы готовы ради прекращения огня. Странный вопрос. А на что готовы вы, украинцы, ради жизни близких вам людей? Для того, чтобы наши герои больше не гибли, я готов на все", - заявил Зеленский.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео "Я точно не боюсь принимать сложные решения, я готов терять свою популярность, свои рейтинги, и если будет нужно, я готов без колебаний потерять свою должность, чтобы только наступил мир. Не теряя наши территории никогда. История несправедлива, это правда. Не мы начали эту войну, не мы начали. Но нам цб войну заканчивать ", - добавил он.

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