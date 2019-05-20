Зеленский призвал Кабмин уйти в отставку: "Вы можете взять листок, взять ручку и освободить свои места". ВИДЕО

Об этом он заявил с трибуны паламента, передает Цензор.НЕТ.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео "Позвольте мне процитировать одного американского актера, который стал классным американским президентом: "Правительство не решает наших проблем, правительство и есть наша проблема". Это просто цитата. Я не понимаю наше правительство, которое только разводит руками и говорит мы ничего не може6м сделать. Это не правда. Можете. Вы можете взять листок, взять ручку и освободить свои места для тех, кто будет думать о следующих поколениях, а не о следующих выборах", - заявил Зеленский.

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