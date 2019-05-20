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20.05.19 10:52

Нас 65 миллионов, - Зеленский готов дать гражданство всем украинцам на планете, кто хочет работать на благо Родины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов давать украинское гражданство всем, кто готов строить сильную и успешную Украину.

Нас 65 миллионов, - Зеленский готов дать гражданство всем украинцам на планете, кто хочет работать на благо Родины

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в ходе обращения к украинскому народу в ВР, после принесения присяги.

"Нас - 65 миллионов, тех, кого родила украинская земля. Украинцы в Европе и Азии, в Северной и Южной Америке, в Австралии и Африке – я обращаюсь ко всем украинцам на планете: вы нам очень нужны. Все, кто готовы строить сильную и успешную Украину, я с радостью предоставлю украинское гражданство", - сказал он.

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Зеленский добавил, что возвращаясь, граждане должны принести свои знания, опыт и ментальные ценности.

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