Зеленский просит Раду отменить депутатскую неприкосновенность и принять новый Избирательный кодекс: "Это далеко не все, что вы можете сделать, но для начала достаточно"

Об этом он заявил с трибуны паламента, передает Цензор.НЕТ.

"Я очень вас прошу принять закон об отмене депутатской неприкосновенности, закон о криминальной ответственности за незаконное обогащение, многострадальный Избирательный кодекс. И сделайте, пожалуйста, открытые списки", - заявил Зеленский.

Кроме того, он попросил Раду уволить главу СБУ Василия Грицака, Генерального прокурора Юрия Луценко и министра обороны Степана Полторака.

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"Это далеко не все, что вы можете сделать, но для начала достаточно", - резюмировал президент.