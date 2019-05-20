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20.05.19 11:01

Министр обороны Полторак подал в отставку

Министр обороны Украины Степан Полторак подал в отставку с поста министра.

Министр обороны Полторак подал в отставку

Как сообщает Цензор.НЕТ, заявление об отставке министр опубликовал на своей странице в Facebook. 

"Господин Президент Украины - Верховный Главнокомандующий Вооруженных сил Украины, с уважением отношусь к вашему конституционному праву определиться с Министром обороны Украины и подать кандидатуру на утверждение в Верховную Раду Украины и в соответствии с законами Украины "О национальной безопасности Украины","О Кабинете министров Украины" прошу вас рассмотреть в установленном порядке вопрос об освобождении меня от должности Министра обороны Украины. Честь имею", - сообщается в заявлении. 

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