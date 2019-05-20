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20.05.19 11:31

Бойко: "Мы рады, что есть объявление о роспуске Рады"

В партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" и одноименной парламентской фракции довольны заявлением президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады VIII созыва.

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Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил основатель "Оппозиционной платформа – за жизнь", народный депутат Юрий Бойко журналистам в кулуарах Рады в понедельник.

"Сегодня мы рады, что есть объявление о роспуске Верховной Рады, потому что не может парламент с уровнем доверия населения 4% делать законодательные акты, руководить страной", - сказал он.

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Политик напомнил, что его фракция была готова идти на досрочные выборы еще два года назад, когда, по его мнению, распалась парламентская коалиция.

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