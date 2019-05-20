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20.05.19 11:38

Заявление Зеленского с трибуны не распускает парламент. Нужен указ президента, - нардеп от БПП Винник

Заявление президента Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады не влечет за собой ее роспуска, поскольку для этого необходим указ главы государства.

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Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сказал народный депутат из фракции БПП Иван Винник.

"Наверное, стране придется готовиться к выборам, при условии, что такой указ будет подписан и обнародован. Потому что само по себе заявление президента Зеленского с трибуны не запускает избирательный процесс, его запускает официально подписанный и опубликованный указ президента о назначении досрочных выборов", - сказал Винник.

"Дискуссия относительно законности в данном случае не имеет никакого отношения к выборам, которые, наверное, могут состояться 14 июля", - добавил он. 

Напомним, во время инаугурации президент Владимир Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду 8 созывва.

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