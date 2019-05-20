Кабмин обжаловал отмену национализации "Приватбанка"

Об этом говорится в перечне апелляционных жалоб, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські Новини".

Жалоба подана через Окружной админсуд 16 мая.

Указано, что заявителем апелляционной инстанции является правительство.

Таким образом, подача жалобы препятствует вступлению в силу решения от 18 апреля об отмене национализации Приватбанка.

Оно не вступит до вынесения постановления судом апелляционной инстанции по результатам рассмотрения жалобы.

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В то же время, пресс-служба Шестого апелляционного админсуда сообщила, что указанная апелляционная жалоба еще не передана в этот суд.

Таким образом, апелляция на данный момент находится в канцелярии Окружного админсуда.

Как сообщалось, 18 апреля Окружной административный суд Киева признал незаконной национализацию Приватбанка по иску его бывшего совладельца Игоря Коломойского.

Основаниями для принятия такого решения суд называет в том числе недоказанность ответчиками наличия определенных законом оснований для отнесения Приватбанка к категории неплатежеспособных, в результате чего в дальнейшем была инициирована процедура его национализации, а также, собственно, нарушение процедуры национализации банка, порядок которой регламентирован на законодательном уровне.

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НБУ намерен обжаловать это решение в апелляционной инстанции, в силу оно пока не вступило.

18 декабря 2016 года Кабинет Министров на заседании на основании предложения Нацбанка принял решение о вхождении государства в капитал Приватбанка.

Согласно данному решению, 100% акций банка принадлежит государству в лице Министерства финансов.

Стратегия управления госбанками предусматривает продажу Приватбанка в течение 5 лет.