Сайт Администрации Президента обновил информацию под нового Главу государства

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
В настоящее время там уже имеется информация о провозглашении присяги новым президентом, а также биография Владимира Зеленского.
Информации о первой леди - Елене Зеленской - пока нет.
Ссылки на официальные аккаунты президента Украины уже не ведут на профили Петра Порошенко в Facebook и Twitter, по ним можно попасть на странички Администрации Президента.
Отметим, что после прихода к власти пятого президента Украины Петра Порошенко, старая версия сайта Администраци Президента была полностью заменена.