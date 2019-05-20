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20.05.19 12:16

Сайт Администрации Президента обновил информацию под нового Главу государства

Официальный сайт Президента Украины начали обновлять под нового Главу государства - Владимира Зеленского.

Сайт Администрации Президента обновил информацию под нового Главу государства

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В настоящее время там уже имеется информация о провозглашении присяги новым президентом, а также биография Владимира Зеленского.

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Информации о первой леди - Елене Зеленской - пока нет.

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Ссылки на официальные аккаунты президента Украины уже не ведут на профили Петра Порошенко в Facebook и Twitter, по ним можно попасть на странички Администрации Президента.

Отметим, что после прихода к власти пятого президента Украины Петра Порошенко, старая версия сайта Администраци Президента была полностью заменена.

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