"Работаем дальше", - Супрун заявила, что не будет подавать в отставку

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она сказала в комментарии "Укринформу".

"Работаем дальше. Решение об отставке правительства остается в компетенции премьер-министра. Трансформация здравоохранения продолжается, изменения уже начались и они успешные ", - отметила Супрун.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский призвал Кабмин уйти в отставку: "Вы можете взять листок, взять ручку и освободить свои места". ВИДЕО

Как сообщалось, Президент Украины Владимир Зеленский в своей инаугурационной речи в сессионном зале Верховной Рады 20 мая заявил, что те, кто не готовы работать на благо будущих поколений, должны самостоятельно освободиться из правительства.