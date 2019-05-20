Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
20.05.19 12:46

"Работаем дальше", - Супрун заявила, что не будет подавать в отставку

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что не будет подавать в отставку с должности и.о. главы Минздрава, а реформирование медицинской отрасли будет продолжаться.

"Работаем дальше", - Супрун заявила, что не будет подавать в отставку

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она сказала в комментарии "Укринформу".

"Работаем дальше. Решение об отставке правительства остается в компетенции премьер-министра. Трансформация здравоохранения продолжается, изменения уже начались и они успешные ", - отметила Супрун.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский призвал Кабмин уйти в отставку: "Вы можете взять листок, взять ручку и освободить свои места". ВИДЕО

Как сообщалось, Президент Украины Владимир Зеленский в своей инаугурационной речи в сессионном зале Верховной Рады 20 мая заявил, что те, кто не готовы работать на благо будущих поколений, должны самостоятельно освободиться из правительства.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100