Зеленский сегодня соберет фракции для консультаций по вопросу роспуска Рады, - нардеп Карпунцов

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом сообщил народный депутат Валерий Карпунцов.
По словам нардепа, указ может быть уже сегодня вечером
"Пока нет указа о роспуске Рады. Он еще не провел консультации с фракциями. Сегодня будет это проводить. Сейчас он приглашает. Он должен это сделать. Это норма конституции. Посмотрим, что будет в обосновании. На нарушение конституции он не пойдет. Вечером, я так понимаю будет указ", - заявил Карпунцов.
Напомним, во время инаугурации президент Владимир Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду 8 созывва.