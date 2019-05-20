Зеленский сегодня соберет фракции для консультаций по вопросу роспуска Рады, - нардеп Карпунцов

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом сообщил народный депутат Валерий Карпунцов.

По словам нардепа, указ может быть уже сегодня вечером

"Пока нет указа о роспуске Рады. Он еще не провел консультации с фракциями. Сегодня будет это проводить. Сейчас он приглашает. Он должен это сделать. Это норма конституции. Посмотрим, что будет в обосновании. На нарушение конституции он не пойдет. Вечером, я так понимаю будет указ", - заявил Карпунцов.

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