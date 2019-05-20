Путин будет поздравлять Зеленского с первыми успехами в урегулировании ситуации на Донбассе, - Песков

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТАСС", об этом Песков заявил журналистам в ответ на вопрос, будет ли российский лидер поздравлять Зеленского с инаугурацией.

При этом представитель Кремля отрицательно ответил на вопрос, будет ли Путин поздравлять Зеленского с инаугурацией.

"Президент Путин будет поздравлять президента Зеленского с первыми успехами в деле урегулирования внутреннего конфликта на юго-востоке Украины, а также с первыми успехами в деле нормализации российско-украинских отношений", - заявил он.

Песков не стал конкретизировать, в чем могут заключаться эти "первые успехи".

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"Но первые успехи (в восстановлении отношений Москвы и Киева, - Ред) будут очевидны... Если они будут, мы с вами их увидим невооруженным глазом", - отметил пресс-секретарь Путина.

Песков отметил, что Путин пока что не планирует осуществлять контакты с Зеленским.

"Нет, в настоящий момент на повестке дня никаких контактов нет", - сказал он.

Кремль рассчитывает, что переговоры с Киевом об обмене удерживаемыми лицами продолжатся и при новом президенте Украины.

"Эта тема активно обсуждалась в рамках имеющихся каналов, в рамках контактной группы, поэтому мы надеемся, что эти обсуждения продолжатся. Россия неоднократно говорила о своей заинтересованности в этом", - сказал Песков.

Отвечая на вопрос о том, останется ли глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук тем человеком, через которого ведутся переговоры по вопросу обмена, пресс-секретарь сказал, что "он остается таким, это человек, у которого есть контакт с Владимиром Путиным, этот контакт в любом случае будет продолжаться".

"Если Медведчук сможет с украинской стороны свои гуманитарные инициативы эффективно реализовывать, то, безусловно, можно сказать, что эта его работа будет продолжаться", - добавил он.

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Напомним, сегодня, 20 мая, в Киеве прошла церемония инаугурации шестого Президента Украины Владимира Зеленского.

Во время инаугурации президент Владимир Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду 8 созывва. Также во время выступления Зеленский заявил, что первейшая задача его команды будет прекращение огня на Донбассе.