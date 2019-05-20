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20.05.19 13:29

Парубий обязан сегодня созвать внеочередное заседание Рады, - Садовый

Верховная Рада должна немедленно собраться на внеочередное заседание.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом лидер партии "Самопомич", мэр Львова Андрей Садовый написал на странице в Facebook.

"Спикер парламента Андрей Парубий обязан сегодня, пока депутаты в Киеве, созвать внеочередное заседание Рады и рассмотреть немедленно: изменение избирательного закона, снятие депутатской неприкосновенности, восстановление наказания за незаконное обогащение", – написал Садовой.

"Затягивание с этими решениями, на которых все время настаивала "Самопомич", а сейчас взял на вооружение новый президент, закапывает остатки авторитета Рады", – добавил он.

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Парубий обязан сегодня созвать внеочередное заседание Рады, - Садовый 01

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