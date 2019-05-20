Рада должна поддержать досрочные выборы, отменить неприкосновенность, изменить закон о выборах и принять закон об импичменте, - Лещенко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом народный депутат написал на своей странице в Facebook.

"Мое мнение - Верховная Рада должна объявить о поддержке досрочных выборов. Не может политический орган рейтинг которого несколько процентов бороться против сценария президента, имееющего 73%", - написал он.

Лещенко считает, что для этого руководство Рады должно инициировать внеочередные заседания и договориться с новоизбранным президентом Зеленским об отсрочке указа о роспуске.

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За это время, по мнению нардепа, Рада должна сделать следующее:

- быстро провести поправки в действующий закон о выборах (к сожалению, придется отказаться от Избирательного кодекса),

- проголосовать отмену депутатской неприкосновенности (очередное голосование за поправки в Конституцию),

- проголосовать закон о процедуре импичмента,

- проголосовать восстановление незаконного обогащения,

- уволить генпрокурора, главу СБУ и министра обороны.

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"Все депутаты есть в Киеве, поэтому собрать кворум не составит труда. По договоренности, после принятия законов президент подписывает указ о роспуске.

Все депутаты, кто будет против роспуска - будут терять очки на следующих парламентских выборах, независимо будут они досрочные или своевременные", - резюмировал Лещенко.