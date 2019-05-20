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20.05.19 13:57

С начала суток враг трижды обстрелял позиции ОС на Донбассе, ранен боец, - Минобороны

По состоянию на 12:00 сегодняшнего дня в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано три вражеских обстрела на Донецком направлении.

С начала суток враг трижды обстрелял позиции ОС на Донбассе, ранен боец, - Минобороны

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в ходе традиционного брифинга сообщил спикер Минобороны полковник Александр Мотузяник.

"Под вражеский огонь уже сегодня попадали опорные пункты подразделений Объединенных сил неподалеку от Гнутово, Водяного и Старогнатовки. Во время этих обстрелов российско-оккупационные войска применяли противотанковые гранатометы и стрелковое оружие. Противник вел огонь с направления н.п. Пикузы, Новоласпа и Ужовка", - сказал он.

В одном из случаев, по словам Мотузяника, украинские защитники вынуждены были применить в ответ стрелковое оружие, чтобы заставить врага прекратить огонь.

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"По предварительной информации, с начала текущих суток один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения", - сообщил он.

Мотузяник добавил, что сейчас ситуация на фронте контролируемая.

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