БПП "Солидарность" готов как к плановым выборам в Раду, так и к досрочным, - заявление

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявление партии.

"Главным источником власти в Украине согласно Конституции является народ, и партия БПП "Солидарность" готова как к плановым выборам в Верховную Раду, так и к досрочным выборам. Мы готовы к выборам организационно и содержательно", - говорится в заявление партии.

"С другой стороны, мы считаем, что право Президента досрочно прекращать полномочия Верховной Рады должна реализовываться в полном согласовании с Конституцией Украины. Демократия - это процедуры, отсутствие процедуры - это авторитаризм. Моделью подобного механизма может служить юридически безупречное решение Петра Порошенко в 2014 году о роспуске Верховной Рады. Президент имеет право распускать Верховную Раду, но это право является небезусловным и должно происходить в полном согласовании с Конституцией", - отмечается в заявление.

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Партия готова защищать ценности и достижения, которые она отстаивала последние пять лет, в частности, интеграцию Украины в ЕС и НАТО, что является очень важным для Украины и о чем, к сожалению, НЕ упомянул новоизбранный Президент Зеленский в своей инаугурационной речи.