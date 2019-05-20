Президент Грузии Зурабишвили прибыла в АП на встречу с Зеленским

Грузинский президент является первым главой иностранной делегации, который прибыл в АП после завершения торжественного приема в Мариинском дворце и прибытия Зеленского в администрацию президента, передает Цензор.НЕТ со Интерфакс-Украина.

Согласно обнародованной накануне Командой Зеленского программе мероприятий по случаю его вступления на пост президента Украины, с 14.30 до 17.00 понедельника у главы Украинского государства запланирован ряд двусторонних встреч с прибывшими в Киев главами иностранных делегаций.

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