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20.05.19 15:38

Россия отказалась проводить газовые переговоры в мае, после инаугурации Зеленского, - Юрий Витренко

Российская сторона отказалась от проведения трехсторонних переговоров для заключения нового контракта о транзите газа в Евросоюз через украинскую газотранспортную систему в мае.

Россия отказалась проводить газовые переговоры в мае, после инаугурации Зеленского, - Юрий Витренко

Об этом сообщил коммерческий директор Нафтогаза Юрий Витренко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.

Проведение следующего раунда трехсторонних переговоров о транзите газа с участием представителей Украины, России и ЕС, ожидали сразу после инаугурации, то есть в мае-июне 2019 года.

"Учитывая, что российская сторона отказалась проводить трехсторонние переговоры в мае, то есть уже после избрания нового президента Украины, на июнь переговоры тоже не были согласованы, то становится очевидным, что они сознательно затягивают этот процесс. И здесь спекуляции о влиянии выборов президента или парламента является лишь оправданиями", - сказал Витренко.

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По его словам, РФ ожидает решения о разрешении на строительство обходного газопровода "Северный поток-2" в Дании. От решения правительства Дании зависит, запустит Газпром этот газопровод вовремя, то есть с 1 января 2020 года. Запуск обходного газопровода позволит России отказаться от услуг украинской ГТС.

Напомним, ранее глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев сказал, что Россия имеет техническую возможность с начала следующего года не использовать украинскую ГТС для транспортировки газа в Европу.

Транзитный контракт Украины с российским Газпромом был заключен в 2009 году сроком на 10 лет. После его завершения 31 января 2019 российский монополист планирует максимально сократить транзит своего газа через территорию Украины.

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