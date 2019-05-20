Геращенко назвала роспуск парламента неконституционным

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написала первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко.

"Выиграла – около десяти пари, что будет досрочный роспуск ВР, хоть это и не конституционно (но кто же на это обращает внимание в эпоху лайков и революционной целесообразности)", - отметила она, говоря о своих впечатлениях от инаугурации.

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Напомним, сегодня, 20 мая, в Киеве прошла церемония инаугурации шестого Президента Украины Владимира Зеленского.

Во время инаугурации президент Владимир Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду 8 созывва. Также во время выступления Зеленский заявил, что первейшая задача его команды - прекращение огня на Донбассе.