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20.05.19 16:02

Мы должны изменить старую избирательную систему, которая осталась нам в наследство еще со времен Януковича, - Вакарчук о возможных досрочных выборах в Раду

Лидер политической партии "Голос", музыкант Святослав Вакарчук заявляет, что возглавляемая им политсила будет принимать участие в ближайших выборах в Верховную Раду Украины и требует изменить избирательную систему перед выборами на пропорциональную и с открытыми списками.

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"Партия "Голос" будет участвовать в ближайших выборах в Верховную Раду, когда бы они не состоялись", - цитирует пресс-служба политсилы заявление Святослава Вакарчука относительно возможных внеочередных парламентских выборов, передает Цензор.НЕТ.

"Однако перевыборы по старым правилам - это продолжение старой политики под контролем олигархических элит. Это продолжение старой коррупции. Во время таких выборов места в партийных списках продаются, избиратель попирается, а в мажоритарных округах царит подкуп и давление админресурса", - отметил Вакарчук.

Партия "Голос" считает, что Украине необходима пропорциональная избирательная система с открытыми списками, ведь для новой политики, свободной от коррупции, нужно новое избирательное законодательство.

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"Мы должны заменить старую избирательную систему, которая осталась нам в наследство еще со времен Януковича. Новая избирательная система - это подотчетность каждого депутата перед избирателями. Это невозможность провести в Верховную Раду представителей партии, потерявшей репутацию и доверие. Это интересы избирателя над интересами политиков. Именно такой должна быть новая политика", - сказал лидер партии" Голос" Вакарчук.

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