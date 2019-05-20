Санкции США против России за вмешательство в конфликт в Венесуэле открывают для Украины рынок вооружений Южной Америки, - "Укроборонпром"

Об этом заявил Генеральный директор ГК "Укроборонпром" Павел Букин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу госконцерна.

Чиновник подчеркнул, что Украина способна предложить технику и оборонные технологии в авиационной, бронетанковой и артиллерийской сферах. Букин отметил, что наша страна, в частности, готова обеспечить комплексную модернизацию транспортных самолетов Ан-32, состоящих на вооружении ВВС Республики Перу, парка вертолетов семейства "Ми", артиллерийских систем и других вооружений.

По мнению Букина, украинские вооружения и услуги по ремонту и модернизации максимально адаптированы к потребностям стран региона, в частности Колумбии, Бразилии, Мексики и других стран, традиционно ориентированных на продукцию ОПК, которая изготавливается предприятиями на территории бывшего СССР.

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Введение санкций США против РФ заставляет страны региона искать альтернативу российским производителям. Ведь сейчас санкции осложнили возможности оплаты счетов за продукцию и услуги российского ОПК.