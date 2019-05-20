Санкции США против России за вмешательство в конфликт в Венесуэле открывают для Украины рынок вооружений Южной Америки, - "Укроборонпром"

Об этом заявил Генеральный директор ГК "Укроборонпром" Павел Букин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу госконцерна.
Чиновник подчеркнул, что Украина способна предложить технику и оборонные технологии в авиационной, бронетанковой и артиллерийской сферах. Букин отметил, что наша страна, в частности, готова обеспечить комплексную модернизацию транспортных самолетов Ан-32, состоящих на вооружении ВВС Республики Перу, парка вертолетов семейства "Ми", артиллерийских систем и других вооружений.
По мнению Букина, украинские вооружения и услуги по ремонту и модернизации максимально адаптированы к потребностям стран региона, в частности Колумбии, Бразилии, Мексики и других стран, традиционно ориентированных на продукцию ОПК, которая изготавливается предприятиями на территории бывшего СССР.
Введение санкций США против РФ заставляет страны региона искать альтернативу российским производителям. Ведь сейчас санкции осложнили возможности оплаты счетов за продукцию и услуги российского ОПК.