Кернес и Труханов договорились о создании партии для участия в выборах в Раду, - источник

Об этом Lb.ua стало известно из собственных источников, передает Цензор.НЕТ.

По имеющейся информации, речь идёт о формировании условной "партии мэров" "с прицелом на электорат юго-востока". Задача - участие в парламентских выборах. Предполагается, что избирательный список возглавит Кернес.

Возможно, формальной базой объединения станет партия Геннадия Труханова "Доверяй делам" (для соблюдение требования Минюста в длительности регистрации политсил, намеревающихся учавствовать в выборах).

По данным Lb.ua союзники рассчитывают на информационную поддержку холдинга "1+1".

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"Я подтверждаю, что переговоры были. И не только с Трухановым. Но конкретики пока нет. На данном этапе речь о том, что объединяются мэры, а технические детали уточним позже", - сказал Кернес в телефонном разговоре.

В свою очередь Труханов эти сведения также подтвердил, Отметив: "Мы с Кернесом знаем друг друга давно, а муниципальные депутаты наших городов имеют множество совместных проектов, тесно сотрудничают. Абсолютно закономерно, что, опираясь на такую ​​базу, мы задумались о том, чтоб дальше продвигать позитивы, наработанные в наших городах".

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