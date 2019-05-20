"Роспуск Рады и досрочные выборы поддерживаем", - Гриценко

Об этом политик сообщил на своей странице в Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"Роспуск Рады и досрочные выборы поддерживаем. Мы к ним готовы и примем участие. Новой Раде и новому Правительству нужно новое качество - профессионализм и честность. Тогда наша страна действительно получит шанс. Ждем Указа с датой голосования", - .написал Гриценко.

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Напомним, сегодня Владимир Зеленский официально вступил в должность президента Украины. В ходе инаугурационной речи Зеленский объявил о роспуске Верховной Рады. По его словам, внеочередные парламентские выборы пройдут через два месяца. В течение этого времени президент призвал депутатов принять закон об отмене депутатской неприкосновенности и внести изменения в избирательное законодательство.

Зеленский также призвал членов Кабинета Министров подать в отставку.

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