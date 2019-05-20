В Кремле предлагают начать диалог по обмену пленными

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТАСС", об этом заявил 20 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров на приеме по случаю православной Пасхи.
"Было бы правильно, по-христиански начать с положений этих документов (минских соглашений, - Ред.) об обмене задержанными по принципу "всех на всех", - заявил глава МИД РФ.
Напомним, во время инаугурации президент Владимир Зеленския заявил, что первейшая задача его команды будет прекращение огня на Донбассе.
Напомним, Россия заблокировала обмен пленными до Нового года, хоть Украина и предложила несколько форматов.