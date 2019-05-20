Гройсман подает в отставку. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава правительства заявил на брифинге 20 мая.

"Я думаю, что вы все понимаете, что правительство слагает полномочия перед новой Верховной Радой Украины, а не новоизбранным президентом. Но, вместе с тем, я принял для себя решение подать в отставку сразу после проведения в среду очередного заседания правительства", - заявил Гройсман. Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео Он подчеркнул, что ему не стыдно за три года работы правительства.

"За все три года мы не допустили никакого кризиса, никаких проблем, которые бы несли угрозу для нашей государственности и Украины в целом", - заявил Гройсман.

Напомним, сегодня, 20 мая, в Киеве прошла церемония инаугурации шестого Президента Украины Владимира Зеленского.

Во время инаугурации президент Владимир Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду 8 созыва.Кроме того, Зеленский призвал Кабмин уйти в отставку.

Также во время выступления Зеленский заявил, что первейшая задача его команды - прекращение огня на Донбассе.

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