Все мероприятия по инаугурации прошли спокойно, движение транспортных средств в столице восстановлено, - Нацполиция

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
За правопорядком в день инаугурации следили 2 тыс. полицейских, а также бойцы Национальной гвардии и сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Все мероприятия прошли спокойно, без нарушений общественного порядка.
Движение транспортных средств в столице восстановлено, однако некоторые ограничения будут введены при отъезде официальных иностранных делегаций в направлении аэропортов "Борисполь" и "Киев", поэтому правоохранители продолжают регулировать движение на автодорогах.