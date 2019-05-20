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20.05.19 17:56

Окружной админсуд Киева в феврале 2019 года запрашивал сведения о составе коалиции ВР, но ответ не получил

Окружной административный суд города Киева в феврале 2019 года вытребовал у Верховной Рады сведения о персональном составе парламентской коалиции, однако не получил ответ.

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Об этом Громадському сообщили в пресс-службе суда, передает Цензор.НЕТ.

"Последнее решение по парламентской коалиции суд принимал еще 28 февраля, когда рассматривалось дело по (руководительнице МЗ Ульяне. - Ред.) Супрун. Мы потребовали у Верховной Рады сведения о составе коалиции. Однако они в суд так и не поступили", - рассказали в пресс-службе суда.

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Издание отмечает, что исключительной компетенцией Окружного админсуда Киева является рассмотрение производств по обжалованию действий центральных органов исполнительной власти и других субъектов властных полномочий, действия которых распространяются на всю Украину. Под эту ​​формулировку попадает и вопрос выяснения, с каких пор в Верховной Раде не существует коалиции, что может стать основанием для роспуска парламента.

Напомним, 20 мая в Киеве прошла церемония инаугурации шестого Президента Украины Владимира Зеленского.

Во время инаугурации президент Владимир Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду 8 созыва. Также во время выступления Зеленский подчеркнул, что первейшей задачей его команды будет прекращение огня на Донбассе.

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