Окружной админсуд Киева в феврале 2019 года запрашивал сведения о составе коалиции ВР, но ответ не получил

Об этом Громадському сообщили в пресс-службе суда, передает Цензор.НЕТ.
"Последнее решение по парламентской коалиции суд принимал еще 28 февраля, когда рассматривалось дело по (руководительнице МЗ Ульяне. - Ред.) Супрун. Мы потребовали у Верховной Рады сведения о составе коалиции. Однако они в суд так и не поступили", - рассказали в пресс-службе суда.
Издание отмечает, что исключительной компетенцией Окружного админсуда Киева является рассмотрение производств по обжалованию действий центральных органов исполнительной власти и других субъектов властных полномочий, действия которых распространяются на всю Украину. Под эту формулировку попадает и вопрос выяснения, с каких пор в Верховной Раде не существует коалиции, что может стать основанием для роспуска парламента.
Напомним, 20 мая в Киеве прошла церемония инаугурации шестого Президента Украины Владимира Зеленского.
Во время инаугурации президент Владимир Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду 8 созыва. Также во время выступления Зеленский подчеркнул, что первейшей задачей его команды будет прекращение огня на Донбассе.