Зеленский и Зурабишвили обсудили борьбу с коррупцией и позиции по членству в НАТО и ЕС. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Зурабишвили пожелала Зеленскому успехов на посту Президента Украины.

Глава Украинского государства отметил своих приоритетах.

"Почему наша команда пошла в политику? Вызов номер один для нас - прекращение огня на востоке, где ежедневно гибнут наши люди ", - сказал Зеленский. Он отметил, что Украина продолжит последовательный внешнеполитический курс, направленный на восстановление суверенитета и территориальной целостности и дальнейшее развитие европейской и евроатлантической интеграции.

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Президент подчеркнул, что одним из вызовов для Украины является победа над коррупцией. "В этом вопросе опыт Грузии является для нас примером", - добавил Зеленский.

Стороны обсудили направления развития украинского-грузинских отношений и выразили уверенность в дальнейшем углублении стратегического партнерства.

Со своей стороны Президент Грузии заметила: "Всех нас ждет еще один вызов - выборы в Европарламент. Мы должны объединить позиции Украины и Грузии по курсу на евроинтеграцию и членство в НАТО ".

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Зурабишвили пригласила Зеленского посетить Грузию с официальным визитом.