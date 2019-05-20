Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
20.05.19 18:13

Зеленский и Зурабишвили обсудили борьбу с коррупцией и позиции по членству в НАТО и ЕС. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Президентом Грузии Саломе Зурабишвили, которая прибыла в Украину на церемонию инаугурации.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Зурабишвили пожелала Зеленскому успехов на посту Президента Украины.

Зеленский и Зурабишвили обсудили борьбу с коррупцией и позиции по членству в НАТО и ЕС 01

Глава Украинского государства отметил своих приоритетах.

"Почему наша команда пошла в политику? Вызов номер один для нас - прекращение огня на востоке, где ежедневно гибнут наши люди ", - сказал Зеленский. Он отметил, что Украина продолжит последовательный внешнеполитический курс, направленный на восстановление суверенитета и территориальной целостности и дальнейшее развитие европейской и евроатлантической интеграции.

Смотрите: Зеленский - международным партнерам: Украина станет надежной сестрой, которой будут все гордиться. ФОТОрепортаж

Зеленский и Зурабишвили обсудили борьбу с коррупцией и позиции по членству в НАТО и ЕС 02

Президент подчеркнул, что одним из вызовов для Украины является победа над коррупцией. "В этом вопросе опыт Грузии является для нас примером", - добавил Зеленский.

Стороны обсудили направления развития украинского-грузинских отношений и выразили уверенность в дальнейшем углублении стратегического партнерства.

Со своей стороны Президент Грузии заметила: "Всех нас ждет еще один вызов - выборы в Европарламент. Мы должны объединить позиции Украины и Грузии по курсу на евроинтеграцию и членство в НАТО ".

Читайте также: Президент Грузии Зурабишвили выступила против размещения в стране американской военной базы

Зурабишвили пригласила Зеленского посетить Грузию с официальным визитом.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100