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20.05.19 18:14

Один украинский воин ранен с начала суток 20 мая. Враг трижды нарушил перемирие, - штаб ООС

С начала суток враг трижды нарушил режим прекращения огня. Вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь по позициям наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается: "Все обстрелы зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток". Здесь враг открывал огонь по позициям Объединенных сил:

со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - вблизи населенного пункта Гнутово;

из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия - у села Старогнатовка;

из автоматических станковых гранатометов - вблизи села Водяное.

Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой".

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