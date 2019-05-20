Евросоюз поддержит любое решение, соответствующее воле народа и Конституции Украины, - Шефчович о роспуске ВР

Об этом заявил на брифинге в Киеве вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Действительно, это решение (о роспуске парламента. - Ред.) было объявлено сегодня. Я внимательно слушал инаугурационную речь нового президента. В этом отношении интерес Европейского союза заключается в том, чтобы то высококачественное демократическое поведение, которое было продемонстрировано во время президентской гонки, во время выборов, осталось и сейчас, чтобы и в дальнейшем Украина демонстрировала демократическое поведение такого высокого уровня. Мы с нашей стороны поддержим любое решение, которое соответствует воле украинского народа и украинской Конституции", - сказал Шефчович.

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Напомним, 20 мая в Киеве прошла церемония инаугурации шестого Президента Украины Владимира Зеленского.

Во время инаугурации президент Владимир Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду 8 созыва. Также во время выступления Зеленский подчеркнул, что первейшей задачей его команды будет прекращение огня на Донбассе.