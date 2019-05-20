Гройсман провел переговоры с еврокомиссаром Шефчовичем и заверил, что Украина остается надежным транзитером газа

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Гройсман отметил: "Украина - надежный транзитер газа в страны Европы. Сейчас рассматриваем дальнейшие шаги для приведения нашей газотранспортной системы в соответствие со стандартами ЕС.

Уже приняты решения, которые дают возможность до 1 января 2020 года подготовить украинскую ГТС к сертификации в соответствии с европейским законодательством.

Дальнейшие шаги в реформировании украинского энергетического сектора обсудили с вице-президентом Европейской комиссии по вопросам энергетического союза Шефчович. Он отметил, что доволен сотрудничеством с украинским правительством, ведь наше взаимодействие имеет конкретные результаты".

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