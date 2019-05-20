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20.05.19 18:48

Хотелось бы услышать конкретные пути освобождения Крыма, - Чубаров о речи Зеленского на инаугурации

В инаугурационной речи президента Владимира Зеленского не было конкретных предложений по возвращению оккупированного Крыма под контроль Украины.

Хотелось бы услышать конкретные пути освобождения Крыма, - Чубаров о речи Зеленского на инаугурации

Об этом заявил Крым.Реалии председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, информирует Цензор.НЕТ.

Чубаров подчеркнул, что ему хотелось бы услышать конкретные тезисы по вопросу деоккупации Крыма.

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"Хотелось бы, чтоб о Крыме было не просто сказано, а сформулированы пути деоккупации полуострова. В этом плане, я, конечно, ждал больше", – сказал он.

Рефат Чубаров напомнил, что в своей речи Владимир Зеленский заявил, что "Украине нужен мир, но без утраты территорий", но при этом, по словам Чубарова, "хотелось бы услышать конкретику: какие пути освобождения".

Напомним, 20 мая в Киеве прошла церемония инаугурации шестого Президента Украины Владимира Зеленского.

Во время инаугурации президент Владимир Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду 8 созыва. Также во время выступления Зеленский подчеркнул, что первейшей задачей его команды будет прекращение огня на Донбассе: "Украине нужен мир, но без утраты территорий", и что "следующим вызовом" для страны станет возвращение оккупированных территорий.

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